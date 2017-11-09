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Кировская чиновница попалась на краже железобетонных плит

Происшествия

Замглавы районной администрации списала в утиль, вывезла со стройки и продала плиты на 3,5 млн рублей

Киров, 9 ноября 2017, 17:59 — REGNUM  В Кировской области заместитель главы администрации Оричевского района пойдёт под суд за кражу бетонных плит во время ремонта автодороги. Чиновницу обвиняют в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

По данным СК РФ, осенью 2015 года в Оричевском районе было запланировано выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Используя свое служебное положение чиновница решила похитить железобетонные плиты, предназначенные для покрытия автодороги.

Для того, чтобы совершить задуманное, женщина договорилась с ранее знакомым мужчиной о вывозе плит и их продаже. Общая стоимость имущества, которые пыталась похитить замглавы администрации, оценивается более чем в 3,5 млн рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, чиновница подготовила акты и распоряжения о том, что плиты не пригодны к эксплуатации и подлежат утилизации.

После того, как плиты были вывезены и проданы, участники преступления поделили деньги между собой. В настоящее время оба похитителя задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения пол стражу.

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