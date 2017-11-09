Под завалами рухнувшего в Ижевске дома обнаружены шесть человек

Ижевск, , 17:37 — REGNUM Под завалами разрушенного подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске обнаружены шесть живых людей, сообщают 9 ноября «Известия», ссылаясь на анонимный источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об извлечении из-под обломков двоих пострадавших. Ряд СМИ утверждает, что установлена гибель не менее чем одного человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На место происшествия выехал глава Удмуртии.

Жители соседних подъездов разрушенного дома эвакуированы. В поврежденном здании зарегистрированы порядка 550 жильцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября обрушился один из подъездов многоэтажного дома на ул. Удмуртская в Ижевске. Предварительной причиной трагедии назван взрыв бытового газа. СК России возбудил уголовное дело.

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