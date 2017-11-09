По факту обрушения жилого дома в Ижевске возбуждено уголовное дело

Ижевск, , 17:22 — REGNUM СК РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части многоквартирного жилого дома в Ижевске. На месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться погибшие и раненые.

Начал работу оперативный штаб, который возглавил глава республики Александр Бречалов.

Пока сообщается о двух погибших и двоих раненых. Оба раненых дети — девочка и мальчик.

На месте происшествия работает около 10 бригад скорой помощи.

Идет эвакуация магазинов, расположенных в этом же доме. Из самого дома эвакуировали порядка 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 ноября 2017 года в Ижевске на улице Удмуртской рухнула часть девятиэтажного жилого дома. В целом подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Очевидцы утверждают, что обрушению предшествовал громкий хлопок и яркая вспышка.