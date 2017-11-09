В рухнувшей части жилого дома в Ижевске располагались 32 квартиры

Ижевск, , 17:16 — REGNUM В обрушившемся подъезде девятиэтажного жилого дома в Ижевске были расположены 32 квартиры, сообщает 9 ноября RT.

По информации агентства, в пострадавшем доме зарегистрировано более 500 жильцов, а непосредственно в разрушенном подъезде их числится порядка ста.

По сообщениям СМИ, уже установлена гибель от одного до двух человек, еще два человека извлечены из-под завалов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту.

Проводятся поисково-спасательные работы, рядом дежурят бригады медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября около 16:00 мск на улице Удмуртской в Ижевске рухнул подъезд девятиэтажного жилого дома. Предварительной причиной считается взрыв бытового газа в одной из квартир.

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