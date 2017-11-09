Из-под завалов рухнувшего дома в Ижевске извлекли первых пострадавших

Ижевск, , 16:50 — REGNUM В Ижевске из-под завалов рухнувшего жилого дома извлекли двоих пострадавших. Кроме того, в местных СМИ уже появилась информация об одном погибшем.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия в поисках пострадавших.

Ожидается прибытие на место главы Удмуртии Александра Бречалова.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 ноября 2017 года в Ижевске на улице Удмуртской рухнула часть 9 этажного жилого дома. Произошло обрушение перекрытий с 1 по 9 этаж.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. По рассказам очевидцев, обрушению предшествовали громкий хлопок и вспышка, после чего целый подъезд жилого дома обрушился.

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