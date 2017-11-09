Из-под развалин жилого дома в Ижевске извлечены два человека

Ижевск, , 16:49 — REGNUM В Ижевске из-под завалов рухнувшей части жилого девятиэтажного дома сотрудниками экстренных служб региона извлечены двое пострадавших, сообщает 9 ноября газета «Известия».

Они переданы работающим на месте трагедии медикам, состояние их здоровья уточняется.

Устанавливается наличие под завалами других людей. По некоторым данным, на первом этаже дома были расположены детский центр и магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября около 16:00 мск на улице Удмуртской в Ижевске обрушилась секция девятиэтажного жилого дома. Предварительной причиной обрушения может быть взрыв бытового газа.

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