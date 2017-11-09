Причиной обрушения дома в Ижевске может быть взрыв бытового газа

Ижевск, , 16:38 — REGNUM В Ижевске произошло обрушение целой секции многоэтажного жилого дома, сообщили 9 ноября в социальных сетях очевидцы происшествия.

Позднее эти сообщения были подтверждены представителями экстренных служб региона.

Целая секция высотного жилого дома в Ижевске обрушилась приблизительно в 16:00 мск. По некоторым данным, на первом этаже рухнувшего подъезда расположен детский центр. Под завалами могут быть люди. Уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, причиной масштабного обрушения может быть взрыв бытового газа. На месте трагедии работают медики и спасатели. Причины и подробности выясняются. Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 9 ноября рухнула часть жилого девятиэтажного дома на улице Удмуртской.

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