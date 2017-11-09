В Саратове кибертеррористы атаковали районные администрации и гордуму

Саратов, , 16:39 — REGNUM В Саратове сообщения о заложенных бомбах поступили в районные администрации и городскую думу. Во всех случаях угрозы пришли по электронной почте, передает ИА REGNUM.

В областном центре эвакуированы сотрудники городской думы, администраций Ленинского, Кировского, Волжского и Фрунзенского районов.

При этом в мэрии Саратова, которая расположена в смежном здании с городской думой, эвакуация не проводилась.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября в Саратове массово эвакуировали школьников, студентов, чиновников, посетителей торговых центров, правительственные здания и ЗАГСы. В общей сложности поступило 80 звонков от телефонных террористов с сообщением об установленных взрывных устройствах.

Напомним, в Саратове 12 и 13 сентября прошла эвакуация из 30 зданий, в том числе из школ, торговых центров, мэрии и городской думы.

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