Вторая волна: в Перми снова массовая эвакуация

Пермь, , 16:34 — REGNUM В Перми массово эвакуируют людей из ряда торговых комплексов. Как сообщают силовики, за короткий промежуток времени поступили телефонные звонки и неизвестные заявили о взрывных устройствах в зданиях «Цума», ТРЦ «Столица», «Семья», «Кит», «Алмаз», а также «Бизнес галерея».

Соцсети быстро отреагировали на происшествия. Пользователи пишут, что экстренные службы, полиция, «скорая» помощь, МЧС и служба спасения работают возле потенциально опасных комплексов.

Стоит отметить, в Перми это уже вторая волна телефонного терроризма. Напомним, 12 сентября в Перми прошли массовые эвакуации людей из административных зданий, торговых комплексов и школ.

В ходе проверок силовики не обнаружили ни одного взрывного устройства. Добавим, массовому телефонному террору подверглись многие российские города.