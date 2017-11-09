Четверг, 9 Ноября 2017 года
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Вторая волна: в Перми снова массовая эвакуация

Происшествия

В краевой столице из-за террористической угрозы выводят людей из торговых центров

Пермь, 9 ноября 2017, 16:34 — REGNUM  В Перми массово эвакуируют людей из ряда торговых комплексов. Как сообщают силовики, за короткий промежуток времени поступили телефонные звонки и неизвестные заявили о взрывных устройствах в зданиях «Цума», ТРЦ «Столица», «Семья», «Кит», «Алмаз», а также «Бизнес галерея».

Соцсети быстро отреагировали на происшествия. Пользователи пишут, что экстренные службы, полиция, «скорая» помощь, МЧС и служба спасения работают возле потенциально опасных комплексов.

Стоит отметить, в Перми это уже вторая волна телефонного терроризма. Напомним, 12 сентября в Перми прошли массовые эвакуации людей из административных зданий, торговых комплексов и школ.

В ходе проверок силовики не обнаружили ни одного взрывного устройства. Добавим, массовому телефонному террору подверглись многие российские города.

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Телефонный терроризм

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