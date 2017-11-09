Рискуя жизнью: в Саратове автоинспекторы спасли детей из горящего дома

Саратов, , 15:59 — REGNUM В Саратове сотрудники ГИБДД Андрей Уржаткин и Константин Грзибовский спасли детей из горящего дома, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В ночь на 9 ноября во время патрулирования сотрудники ДПС заметили, что в одном из домов горит квартира. Передав по рации сообщение о возгорании, они незамедлительно бросились к горящему дому.

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Заметив в окнах силуэты людей и услышав их крики, автоинспекторы, рискуя собственной жизнью, приняли решение войти в охваченную огнем квартиру и стали эвакуировать находящихся там людей. Однако в ходе спасательных работ выяснилось, что в дальней комнате находятся дети.

«Инспектор Андрей Уржаткин отправился в охваченную огнем комнату, где находились двое малолетних детей, 7 и 10 лет, — говорится в сообщении. — Полицейский вынес детей на руках на улицу, где передал их подъехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи и вернулся за остальными».

В ведомстве отметили, что удалось спасти 12 человек, из них шестеро детей. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в его ликвидации участвовали 27 спасателей и семь единиц техники. Причина пожара выясняется.

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