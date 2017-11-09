В Коми потеряна связь с вертолетом Ми-8, совершавшим аварийную посадку

Ухта, Коми, , 15:33 — REGNUM Спасательные службы в Коми организовали поиски вертолета Ми-8, с которым пропала связь во время выполнения аварийной посадки. На борту вертолета находились десять человек, сообщил 9 ноября представитель экстренной службы в республике.

«Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва. Однако связь с экипажем неожиданно оборвалась, восстановить ее не удается», — цитирует Life собеседника.

После объявления тревоги на место аварийной посадки направлены сотрудники спасательных служб.

Отмечается, что вертолет принадлежит авиакомпании «СКОЛ».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что со дна Ледовитого океана был поднят фюзеляж вертолета Ми-8, который потерпел крушение выполняя полет из поселка Пирамида в населенный пункт Баренцбург на Шпицбергене. Экипаж вертолета перестал выходить на связь 26 октября, его обломки были обнаружены 29 ноября в районе мыса Хеер.

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