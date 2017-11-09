Четверг, 9 Ноября 2017 года
16:49:34 МСК

Авария на сетях под Петербургом лишила отопления 26 тысяч жителей

Происшествия

Восстановить теплоснабжение в 39 домах обещают за сутки

Всеволожск, Ленинградская область, 9 ноября 2017, 15:30 — REGNUM  Аварийное отключение теплоснабжения в деревне Новое Девяткино и поселке Мурино Ленинградской области произошло около 9 часов утра сегодня, 9 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», восстановить подачу тепла жильцам 39 домов планируется к завтрашнему утру.

По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, трубы остыли в квартирах 26 тысяч жителей. Как сообщили теплоэнергетики, технологическое нарушение на тепломагистрали диаметром 700 мм было обнаружено при плановом обходе у дома 10 по улице Озерная.

«По этому диаметру дается на работы 24 часа. В зоне ремонтных работ находится 39 зданий. Подача горячего водоснабжения осуществляется в штатном режиме, отопление — на пониженных параметрах», — сообщили в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По данным администрации Всеволожского района, в зоне отключения оказались десятки многоквартирных домов в Новом Девяткино, а также коттеджи и новостройки в Мурино. Кроме того, без отопления находится поликлиника и два детских сада.

Напомним, на 9 ноября была запланирована встреча губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с жителями граничащих с Петербургом густонаселенных Мурино, Кудрово, Новое Девяткино и Бугров.

Ранее, после увеличения числа жалоб жителей этих населенных пунктов, в Ленобласти решили создать совет новостроек. Власти намерены обсуждать с населением проблемы этих пригородных агломераций: нехватка детских садов и школ, отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры и т.д.

Читайте ранее в этом сюжете: Зима нечаянно нагрянет: в Ленобласти начался сезон коммунальных аварий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на теплосетях

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить