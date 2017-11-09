Авария на сетях под Петербургом лишила отопления 26 тысяч жителей

Всеволожск, Ленинградская область, , 15:30 — REGNUM Аварийное отключение теплоснабжения в деревне Новое Девяткино и поселке Мурино Ленинградской области произошло около 9 часов утра сегодня, 9 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», восстановить подачу тепла жильцам 39 домов планируется к завтрашнему утру.

По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, трубы остыли в квартирах 26 тысяч жителей. Как сообщили теплоэнергетики, технологическое нарушение на тепломагистрали диаметром 700 мм было обнаружено при плановом обходе у дома 10 по улице Озерная.

«По этому диаметру дается на работы 24 часа. В зоне ремонтных работ находится 39 зданий. Подача горячего водоснабжения осуществляется в штатном режиме, отопление — на пониженных параметрах», — сообщили в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По данным администрации Всеволожского района, в зоне отключения оказались десятки многоквартирных домов в Новом Девяткино, а также коттеджи и новостройки в Мурино. Кроме того, без отопления находится поликлиника и два детских сада.

Напомним, на 9 ноября была запланирована встреча губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с жителями граничащих с Петербургом густонаселенных Мурино, Кудрово, Новое Девяткино и Бугров.

Ранее, после увеличения числа жалоб жителей этих населенных пунктов, в Ленобласти решили создать совет новостроек. Власти намерены обсуждать с населением проблемы этих пригородных агломераций: нехватка детских садов и школ, отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры и т.д.

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