Движение на МКАД было ограничено из-за горящей «Газели»

Москва, , 15:18 — REGNUM Движение на московской кольцевой автодороге было ограничено после возгорания «Газели» — две полосы на 23-м километре МКАД использовались для тушения пожара, сообщила 9 ноября пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

«На 23-м километре МКАД произошло самовозгорание автомобиля «Газель». По внутренней стороне дороги движение ограничено до двух полос на время тушения пожара», — цитирует НТВ сообщение ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло днем и к 12:58 было ликвидировано.

Жертв и пострадавших в результате данного инцидента нет. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве семь человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе. Авария произошла на 22-м километре шоссе рядом с гипермаркетом «Глобус».

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