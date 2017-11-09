Экс-омоновец, ранивший калининградского депутата, приговорен к 9 годам

Калининград, , 15:13 — REGNUM В Калининграде к 9 годам лишения свободы приговорен бывший питерский омоновец Алексей Каширин, признанный судом виновным в вооруженном нападении на депутата Калининградской облдумы, учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова.

Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что это уже второе судебное решение по делу о нападении на депутата. Минувшим летом Каширин был приговорен всего к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

В итоге коллегия Калининградского облсуда отменила это решение, направив дело на новое рассмотрение.

Суд не нашёл доказательств того, что причиной нападения на Рудникова стала его депутатская деятельность. Мотивы преступления в суде так и не были установлены. Депутат выдвигал свою версию случившегося: якобы заказчиком преступления является глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский за критические статью в «Новых колесах» против строительства т.н. «Стакана» — многоэтажного апарт-отеля на побережье Балтики.

Сам потерпевший не смог присутствовать на оглашении приговора, поскольку в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у начальника регионального управления СКР Виктора Леденева.

Напомним, нападение на Рудникова было совершено 17 марта 2016 года у кафе «Солянка» в центре Калининграда. Депутат получил пять ножевых ранений.

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