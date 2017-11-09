В здание горсовета в Киеве ворвались протестующие

Киев, , 14:41 — REGNUM Протестующие ворвались 9 ноября в здание Киевского городского совета, передает украинский телеканал «Прямой».

Согласно сообщению, несколько сотен людей прорвали охрану, ворвались в помещение горсовета и стали требовать от депутатов решить вопрос со строительством жилья, которое уже более двух лет заморожено.

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По различным данным, в протесте принимали участие от 100 до 400 человек. Люди нападали с пластиковыми бутылками на охрану здания, а также разбили на первом этаже стекла. Отмечается, что, в конце концов, депутаты городского совета столицы Украины пообещали протестующим решить вопрос со строительством жилья.

В итоге депутаты приняли решение о разморозке строительства. Также в ходе столкновений пострадал один человек, у него сломаны ноги.

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Напомним, в Киеве 7 ноября прошло «Народное вече», на котором выступил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. На протестном мероприятии присутствовали представители праворадикальных украинских сил, которые требовали создания антикоррупционного суда, снятия неприкосновенности с депутатов Верховной рады и проведения прозрачных выборов.

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