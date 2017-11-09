Телефонные хулиганы терроризируют службу «112» в Севастополе

Севастополь, , 13:48 — REGNUM На единый телефонный номер экстренных вызовов «112», которая работает в тестовом режиме, поступило более трех тысяч ложных звонков от безответственных горожан и телефонных хулиганов. Об этом на заседании правительства 9 ноября сообщил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Около трех тысяч неактуальных, а, по сути, ложных звонков поступило за последнюю неделю (на номер 112 — прим. ИА REGNUM ). Эти звонки занимают линии связи и могут лишить нас возможности оказать своевременную помощь тому, кто в ней действительно нуждается», — обратился к горожанам Татарчук. По его мнению, звонят хулиганы и любопытные для проверки работы системы.

Пока система обеспечения вызова экстренных оперативных служб находится в опытной эксплуатации.

Ожидается, что 11 декабря начнутся государственные испытания системы «112», а 20 декабря она выйдет на рабочий режим.

Татарчук добавил, что в целом программа «Безопасный город» позволила на четверть снизить количество ДТП и на треть количество погибших и травмированных.

Во время обсуждения работы системы «112» вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин отметил, что пока система далека от совершенства: при обращении в полицию и переадресации звонка на райотдел, приходится дублировать свои паспортные данные.

«Пока все это говоришь, все уже случилось», — пожаловался Кулагин.

Для введения в промышленную эксплуатацию системы «112» ГКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» увеличила штат сотрудников на 25 человек. Узел связи расположен на базе «Севастополь Телеком». На создание израсходовано 17 млн рублей. Ранее сообщалось, что систему единого вызова запустят в начале 2018 года.