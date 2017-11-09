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Space X выясняет причину взрыва ракеты-носителя Falcon 9

Происшествия

Компания SpaceX рассчитывает совершить пилотируемый полет на Марс в 2020—2025 годах

Вашингтон, 9 ноября 2017, 13:16 — REGNUM  В США во время испытаний взорвался двигатель нового поколения для ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащий частной компании SpaceX. Об этом сообщает The Washington Рost со ссылкой на заявление компании.

ЧП произошло в воскресенье, 5 ноября, на испытательном полигоне американской компании в Техасе. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«SpaceX расследует, почему один из ракетных двигателей взорвался во время испытаний на прошлой неделе в Техасе», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что взорвался ракетный двигатель Merlin нового поколения, который производит компания Илона Маска.

В 2015 г. Falcon 9 взорвалась непосредственно при взлете с мыса Канаверал, а в 2016 г. ракета-носитель сгорела прямо на стартовой площадке.

Falcon 9 — многоразовая ракета-носитель компании SpaceX, основанной в 2002 году. Первый удачный запуск ракеты произошел в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX рассчитывает совершить пилотируемый полет на Марс в 2020—2025 годах, а беспилотный перелет — уже в 2018 году. Две грузовые миссии будут направлены на Марс к 2022 году.

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