По меньшей мере трое полицейских погибли в результате теракта в Пакистане

Исламабад, , 13:05 — REGNUM По меньшей мере трое сотрудников полиции Пакистана стали жертвами теракта 9 ноября на юго-востоке страны, в городе Кветта, сообщает Geo TV со ссылкой на источники в местной полиции.

По данным сотрудников местных правоохранительных органов, среди погибших был также заместитель генерального инспектора полиции Хамид Шакил, на конвой которого и совершил нападение предполагаемый смертник. В результате теракта он и еще двое телохранителей погибли на месте, ранения также получили пять других сотрудников полиции и двое мирных жителей.

Ответственность за теракт на себя взяла местная фракция радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция Белуджистан, столицей которой является город Кветта, является ключевым маршрутом многомиллиардного китайско-пакистанского экономического коридора. В регионе действуют не только исламисты, но и сепаратисты, борющиеся за отделение богатых минеральными ресурсами территорий от Пакистана.