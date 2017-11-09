В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Москва, , 12:58 — REGNUM В Москве была объявлена экстренная эвакуация жилого дома на улице Домодедовской после обнаружения в подъезде подозрительных предметов, похожих на самодельные взрывные устройства, сообщает РЕН ТВ.

Жильцы дома были эвакуированы на время проведения осмотра подъезда и жилых помещений, сейчас на месте работают кинологи.

Источник в полиции сообщил, что утром 9 ноября по телефону дежурного обратился один из жильцов дома. Он указал, что обнаружил в подъезде подозрительный предмет, похожий на гранату с часовым механизмом.

Позднее в пресс-службе управления МВД по Москве пояснили, что в коллекторе был обнаружен «металлический предмет со следами коррозии».

Им оказалась гильза от артиллерийского снаряда, не представляющая опасности.

Ранее в Москве были эвакуированы около 700 человек из-за угрозы взрыва из здания Большого театра. Одновременно эвакуация прошла в других административных зданиях.

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