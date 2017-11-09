Депутаты ГД обратились к Чайке и Бортнику в связи с «минированием»

Москва, , 12:25 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с запросами к генпрокурору и главе ФСБ в связи с «минированием», передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Парламентарии обеспокоены продолжающимися массовыми заведомо ложными сообщениями «об актах терроризма в зданиях органов власти, на объектах социальной и иных инфраструктур на всей территории Российской Федерации».

Депутаты Валерий Рашкин и Денис Парфенов выступили с парламентскими запросами генпрокурору Юрию Чайке и главе ФСБ Александру Бортникову.