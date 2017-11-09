Италия: Конфискованы тонны испорченного мяса в школах и больницах

Пистойя, Италия, , 12:05 — REGNUM В ходе специальных расследований карабинеры области Тоскана обнаружила нарушения в поставках продовольствия для столовых 30 школ и больниц, расположенных в областях Лацио, Ломбардии, Пьемонте, Венето, Эмилии-Романьи и Тоскане и 13 военных баз сухопутных войск и военной аэронавтики, две из которых за границей — совместная целевая группа в западном Ливане и итальянская военная база в Джибути. Конфискована партия мяса, несоответствующая сертификатам, которая была выпущена в январе 2016 года и предназначена школ и больниц.

Как сообщает 9 ноября информагентствоANSA, четыре менеджера компании, занимающейся продажей и переработкой мяса в городе Пистойя (Тоскана) оказались под домашним арестом в соответствии с постановлением суда. Под арестом находится также бухгалтер компании. Карабинерам предстоит понять, каким образом государственные закупки продовольственных товаров на несколько миллионов евро могли присуждаться на основе наиболее экономически выгодного предложения. Так компания из Тосканы выиграла тендер и поставляла продовольствие самого низкого качества, включая мясо, которое, могло быть заражено бактериями.

Следователи заявили, что серьезного риска для здоровья нет.ANSAпередает слова полковника Эразмо Фонтаны, командиры комитета карабинеров Рима по охране здоровья, которые объяснил, что изъятая партия мяса была проанализирована, анализ показал, что продукты не были токсичными, и бы вредны для здоровья только в случае постоянного потребления.

Под следствием по данному делу всего проходят 19 человек, включая шесть торговцев, некоторых ветеринаров из местной больницы и подрядчиков.