Четверг, 9 Ноября 2017 года
12:18:27 МСК

После ДТП в Ярославской области возбуждено второе уголовное дело

Происшествия

Предположительно, во время экскурсии нарушались требования безопасности — следователи сообщили о втором уголовном деле по ч.1 ст.238 УК РФ

Ярославль, 9 ноября 2017, 11:43 — REGNUM  Уголовное дело по факту травмирования пассажиров и гибели водителя экскурсионного автобуса в результате ДТП в Ярославской области было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила 9 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Таким образом, правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело после резонансного ДТП, в котором столкнулся грузовик и автобус, перевозивший 38 детей и пятеро взрослых.

Первое уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Читайте также: Задержан водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом под Ярославлем

Напомним, вечером 8 ноября 2017 года на автодороге близ населенного пункта Деболовское Ростовского района произошло столкновение грузового автомобиля и экскурсионного автобуса туристического агентства «Яроблтур». Автобус со школьниками из Свердловской области, совершал поездку по «Золотому кольцу».

В автобусе находились 43 человека, включая 38 детей. В результате ДТП водитель автобуса и 16 школьников в возрасте 14−17 лет были госпитализированы. Позже водитель автобуса скончался от полученных травм.

Предположительно, виновником аварии мог стать водитель грузовика, однако окончательную оценку случившемуся предстоит дать правоохранительным органам и суду.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавший в аварии автобуса ребенок переведен в больницу Ярославля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить