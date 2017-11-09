После ДТП в Ярославской области возбуждено второе уголовное дело

Ярославль, , 11:43 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования пассажиров и гибели водителя экскурсионного автобуса в результате ДТП в Ярославской области было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила 9 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Таким образом, правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело после резонансного ДТП, в котором столкнулся грузовик и автобус, перевозивший 38 детей и пятеро взрослых.

Первое уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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Напомним, вечером 8 ноября 2017 года на автодороге близ населенного пункта Деболовское Ростовского района произошло столкновение грузового автомобиля и экскурсионного автобуса туристического агентства «Яроблтур». Автобус со школьниками из Свердловской области, совершал поездку по «Золотому кольцу».

В автобусе находились 43 человека, включая 38 детей. В результате ДТП водитель автобуса и 16 школьников в возрасте 14−17 лет были госпитализированы. Позже водитель автобуса скончался от полученных травм.

Предположительно, виновником аварии мог стать водитель грузовика, однако окончательную оценку случившемуся предстоит дать правоохранительным органам и суду.

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