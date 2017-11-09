В Петербурге локализован крупный пожар в двух ангарах у КАД

Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Пожарные Петербурга сумели локализовать масштабный пожар в Красногвардейском районе города. Здесь огнем по всей площади оказались охвачены сразу два ангара. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в аварийные службы в 10:00 9 ноября. Как выяснилось, в поселке Мурино на границе с Ленобластью загорелись два ангара: одноэтажный размером в плане 10×40 метров и двухэтажный, 10×15 метров.

На место ЧП прибыли 54 спасателя на 12 единицах техники. В 10:16 ранг пожара был повышен до №1-БИС.

«В 10:55 локализация пожара, отказ №1-БИС. Погибших, пострадавших нет», — сообщили несколько минут назад в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Водители Петербурга сообщали о том, что дым от пожара виден во всей северной части города и над КАД. Люди делятся своими впечатлениями в соцсетях:

«На Гражданке даже слышен грохот чего то там горит очень сильно».

«Только что еще было два сильных взрыва, на месте уже более 10 АЦ и около 5-ти автомобилей штаба, со стороны возгорания уехало уже 3 скорых, сейчас поехала «тяжелая техника» в ту сторону».

«Над местом пожара пролетело два вертолета МЧС, потушили».