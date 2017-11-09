В Саратовской области за мошеничество задержан лжегенерал ФСБ

Саратов, , 11:11 — REGNUM В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя с высшим юридическим образование за покушение на мошенничество в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в УФСБ региона, подозреваемый представлялся генерал-лейтенантом ФСБ России, упоминал о тесных связях с руководством центрального аппарата органов безопасности и страны.

«За денежное вознаграждение в размере 270 тыс. рублей подозреваемый предлагал военнослужащему воинской части, дислоцированной на территории Саратовской области, оказать содействие в трудоустройстве в одно из региональных управлений ФСБ России. Для убедительности он имитировал перед потерпевшим телефонный разговор с начальником территориального управления ФСБ, в ходе которого якобы был решен вопрос перевода военнослужащего. По заверениям мошенника, у молодого человека должны быть не только все полагающиеся законом льготы, но и оплачиваемая служебная квартира, и заработная плата не ниже 100 тыс. рублей в месяц. За свои «посреднические» услуги он запросил 270 тыс. рублей, которые, по его словам, необходимо было разделить с начальником принимающего регионального УФСБ. Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел», — пояснили в ведомстве.

Военнослужащий, подозревая, что «генерал-лейтент» — мошенник, обратился в УФСБ. В результате оперативного эксперимента мужчина был задержан с поличным сотрудниками подразделения собственной безопасности Управления ФСБ России по Саратовской области при получении денежных средств. Подозреваемый свою вину признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В текущем году это третье уголовное дело по факту мошенничества, возбужденное в отношении лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ России или заявляющих о возможности содействия в решении вопросов с органом безопасности коррупционным путем», — отметили в УФСБ области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФСБ России по Саратовской области просит жителей региона в случаях вымогательств и мошеннических действий граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, либо предлагающих содействие в решении каких-либо вопросов с органами безопасности, обращаться в УФСБ России по Саратовской области (Саратов, ул. Вольская, д. 77, телефон дежурной службы: 8 (8452) — 26−70−61, 37−30−01).