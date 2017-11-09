В Москве задержали мужчину с компонентами взрывного устройства

Москва, 9 ноября 2017, 10:48 — REGNUM 19-летний мужчина, у которого в рюкзаке обнаружили компоненты взрывного устройства, задержан в метро в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел на станции «Охотный ряд».
Отмечается, что всего сотрудники полиции обнаружили в рюкзаке задержанного юноши пять пакетов серы, калиевой селитры и калия.
Для чего молодому человеку нужны были данные химикаты пока неизвестно. В настоящее время сотрудники спецслужб работают с задержаным.
Другие подробности пока неизвестны.