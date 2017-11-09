В Москве задержали мужчину с компонентами взрывного устройства

Москва, , 10:48 — REGNUM 19-летний мужчина, у которого в рюкзаке обнаружили компоненты взрывного устройства, задержан в метро в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел на станции «Охотный ряд».

Отмечается, что всего сотрудники полиции обнаружили в рюкзаке задержанного юноши пять пакетов серы, калиевой селитры и калия.

Для чего молодому человеку нужны были данные химикаты пока неизвестно. В настоящее время сотрудники спецслужб работают с задержаным.

Другие подробности пока неизвестны.