В Тюмени оглашён приговор по резонансному убийству вдовы писателя

Тюмень, , 10:23 — REGNUM Тюменский областной суд 9 ноября вынес приговор 25-летнему жителю Алтайского края, убившему ради наживы труженицу тыла, вдову тюменского писателя Ивана Ермакова. Обвиняемому назначено 15 лет исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что молодой человек приехал в Тюмень к знакомой, у которой проживал в квартире дома №146 по ул. Республики, в одном подъезде с 89-летней уважаемой старушкой, вдовой известного писателя. Летом 2017 года, точнее 8 июля, пьяный алтаец столкнулся с пожилой соседкой Антониной Пантелеевной, попросил напоить его водой. Женщина по доброте душевной впустила в квартиру своего убийцу.

Когда она повернулась к нему спиной, злоумышленник напал на нее и задушил. При обыске квартиры на полке в шкафу алтаец нашел три юбилейные медали — 60, 65 и 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Но реализовать похищенное ему не удалось — 10 июля он был схвачен.

Преступник свою вину признал и публично раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). По приговору суда юбилейные медали будут возвращены внуку погибшей.

Отметим, что тюменский писатель Иван Ермаков работал в жанре сказа. Его творчество стоит в одном ряду с уральским сказителем Павлом Бажовым. В Тюменской области проводятся Ермаковские чтения, куда приезжают прозаики со всей России. Убийство вдовы писателя всколыхнуло культурную общественность Тюменской области.