В Чите окна в здании стали причиной массовой гибели птиц

Чита, , 10:03 — REGNUM Порядка 50 птиц за полтора месяца разбились о пластиковые окна здания краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в Чите, сообщается 8 ноября на сайте Даурского заповедника.

«После звонков из Читы мы выехали на место. Нам рассказали, что за полтора месяца от ударов в стекла погибло около 50 пернатых, — рассказал заместитель директора заповедника Олег Горошко. — В некоторые дни гибнут по несколько птиц. В основном гибнут свиристели, иногда снегири, воробьи и даже дятел».

По его мнению, причиной гибели птиц стали новые пластиковые окна в здании, в которых хорошо отражаются кроны растущих поблизости сосен.

«Птицы не видят стекла, им кажется, что в стене проем, а за ним — деревья. Птицы летят к этим деревьям и гибнут», — заключил Горошко.

Он отметил, что раньше в здании судмедэкспертизы были установлены окна с деревянными рамами с перемычками, окрашенными в синий цвет. Они были более заметны для птиц.

Чтобы избежать дальнейшей гибели пернатых, орнитолог посоветовал наклеить с наружной стороны окон что-нибудь яркое, например, цветы или снежинки красного и желтого цвета.

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