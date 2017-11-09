На Камчатке эвакуируют торговые центры из-за сообщений о «минировании»

Петропавловск-Камчатский, , 09:53 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 9 ноября эвакуировали несколько крупных торговых центров из-за анонимных сообщений о якобы заложенных в них бомбах, сообщает ИА REGNUM.

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По предварительным данным правоохранителей, уже эвакуированы 8 торговых центров Петропавловска-Камчатского, включая «Атом», «Парус» и «Планета».

В ФСБ отметили, что в торговых центрах на данный момент работаю взрывотехники и сотрудники полиции.

Местные СМИ также пишут, что из-за анонимного звонка было эвакуировано здание местного рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября после анонимного сообщения было эвакуировано здание правительства Камчатского края, оперативники взрывных устройств на месте не обнаружили. Начиная с 11 сентября, из-за анонимных сообщений о «минировании» по всей России был эвакуирован примерно 1,4 млн человек.