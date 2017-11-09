При пожаре на объекте СВР погибли три человека — СМИ

Москва, , 09:26 — REGNUM Тела троих погибших обнаружили в коллекторе на объекте, принадлежащем Службе внешней разведки России (СВР), сообщает 9 ноября телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, тела погибших были найдены примерно через пятнадцать минут после того, как пожар был локализован. Еще через несколько минут возгорание было ликвидировано.

Сообщается также, что личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные расчеты столичной службы МЧС ликвидировали пожар на техническом объекте СВР в районе Ясенево. Пожарные присвоили этому возгоранию второй уровень сложности.

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Ранее сообщалось, что в коллекторе, внутри которого было возгорание, находились двое людей, и они оба спасены. По предварительным данным, пожар мог быть вызван коротким замыканием.

Пламя вспыхнуло в кабельной бухте, расположенной в коллекторе.

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