В Новосибирске у члена «Артподготовки»* изъяли более 20 коктейлей Молотова

Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Новосибирске задержан участник экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за призывы к массовым беспорядкам, в ходе обысков у него изъяли более 20 «коктейлей Молотова». Об этом 9 ноября сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 39-летний местный житель вместе с единомышленниками через интернет-мессенджеры призывал людей к массовым беспорядкам в Новосибирске 4−5 ноября. Их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ и полиции.

«В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого «коктейля Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 («Призывы к массовым беспорядкам»), ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2 ст. 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ.

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Подозреваемый задержан и находится под стражей. В настоящий момент выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на основателя экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вячеслава Мальцева, сбежавшего из России во Францию, было возбуждено уголовное дело за сепаратизм и экстремизм.

Он призывал к так называемой «революции» и массовым беспорядкам против «действующего режима» в ряде регионов России 4−5 ноября. Ранее сотрудники спецслужб пресекли деятельность ячеек организации в Москве, Краснодаре, Казани, Самаре, Красноярске и Саратове.

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Члены организации готовили экстремистские акции: планировали поджечь административные здания и атаковать сотрудников правоохранительных органов. Так, сотрудники ФСБ в Московском регионе задержали активистов, у которых изъяли холодное и травматическое оружие, маски, а также составляющие для приготовления «коктейлей Молотова».