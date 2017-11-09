В Перми обследуют зону, где радиационный фон превышен в 100 раз

Пермь, , 09:05 — REGNUM В Пермь прибыли сотрудники уральского филиала компании РосРАО из Екатеринбурга и начали обследование радиационного участка на ул. Тихой. До 13 ноября специалисты должны отчитаться перед городскими чиновниками о проделанной работе, а 15 ноября городской комитет по чрезвычайным ситуациям определит размер денежных средств на очищение места с повышенной радиацией, сообщает портал 59.ru.

Стоит отметить, высокий уровень радиации на пустыре возле православного храма и Егошихинского кладбища выявлен 27 октября. По горячим следам в мэрии заявили, что на решение проблемы потребуется два дня. Однако процесс затянулся.

Место площадью 12 квадратных метров огородили. В горадминистрации заявили о том, что радиационный фон превышен в 100 раз при допустимой норме 0,3 микрозиверта в час.

Специалисты госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края и регионального Центра гигиены и эпидемиологии провели проверку местности. Эксперты установили, что угрозы жизни жителям микрорайона нет. Ближайшие жилые дома находятся в 200 метрах от радиационного пятна, сообщает портал business-class.su.

СМИ отмечают, что радиационное место случайно обнаружил пермяк, который ходил по городу с дозиметром. Высокие показатели уровня радиации на пустыре вызвали у мужчины подозрения в неисправности прибора. Однако последующие проверки, проведённые специалистами, подтвердили, что радиационный фон зашкаливает.