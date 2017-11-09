Представителя ООН на Украине обокрали в Киеве

Киев, , 09:01 — REGNUM Ограбление квартиры представителя ООН на Украине произошло 7 ноября в Киеве, сообщает «Страна.ua».

Согласно сообщению, жертвой воров стал гражданин Дании, работающий в представительстве ООН на Украине. Датский дипломат проживал на съемной служебной квартире, в которую вторглись грабители.

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Отмечается, что преступники унесли практически все личные вещи представителя ООН, а также всю технику примерно на 40 тыс. гривен ($1,5 тыс.). Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по ч.3 ст.185 (проникновение в жилище с целью кражи, причинившей значительный ущерб потерпевшему).

На данный момент грабители не найдены, им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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Напомним, ранее от грабителей пострадала 24-летняя девушка из одной из стран Евросоюза, посетившая в качестве туристки Львов. Пока туристка спала, к ней на съемную квартиру забрался вор и выкрал ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, часы и деньги.

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