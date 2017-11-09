ДТП под Ярославлем: водитель автобуса скончался в больнице

Ярославль, , 07:32 — REGNUM Водитель автобуса с детьми, столкнувшегося с грузовиком в Ярославской области, скончался в больнице, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Водитель автобуса, получивший тяжёлые травмы в результате ДТП и находившийся в больнице, в реанимации, скончался. Мужчина из Ярославля, ему было 40 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером на 193-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Ярославской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса с детьми из Ростовской области.

В салоне автобуса находились 45 человек, в том числе 38 детей. В результате происшествия 15 школьников и водитель автобуса были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не пропустил автобус, двигавшийся по главной дороге.

Водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело.

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