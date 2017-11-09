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Двигатель ракеты Falcon 9 взорвался при испытаниях в США

Происшествия

В результате ЧП никто не пострадал

Двигатель ракеты Falcon 9 взорвался при испытаниях в США
Иллюстрация: U.S. Air Force
Старт ракеты Falcon 9

Остин, США, 9 ноября 2017, 05:30 — REGNUM  Двигатель нового поколения для ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX взорвался во время испытаний. Об этом сообщает The Washington Рost со ссылкой на заявление компании.

Как уточняется, инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 5 ноября, во время «квалификационного теста» нового двигателя Merlin на полигоне в Техасе.

В Space X заявили, что в результате взрыва никто не из персонала пострадал.

Компания сообщила о намерении провести «тщательное и прозрачное расследование» причин произошедшего. На время этого расследования все дальнейшие испытания двигателя приостановлены.

Отмечается, что эксплуатация текущих версий двигателя Falcon 9 будет продолжена. До конца 2017 года запланировано по меньшей мере три запуска этой ракеты, и ближайший из них должен состояться на следующей неделе.

Напомним, что это не первый инцидент с двигателем ракеты-носителя у SpaceX. В июле 2015 года ракета Falcon 9 потерпела крушение при старте с космическим грузовиком Dragon, на борту которого находился груз для МКС.

В сентябре 2016 года произошёл взрыв в ходе предстартовых испытаний Falcon 9. Из-за инцидента был отложен вывод на орбиту телекоммуникационного спутника EchoStar 23.

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Космические полеты, аппараты и исследования

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