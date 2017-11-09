Задержан водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом под Ярославлем

Ярославль, , 02:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, предположительно, ставшего виновником ДТП с участием автобуса со школьниками в Ярославской области. Об этом 9 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Водитель грузового автомобиля Howo мужчина 1977 года рождения задержан органами предварительного следствия», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне на 193-м километре федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» произошло ДТП с участием грузовика и автобуса со школьниками из Ростовской области, совершавшего поездку по «Золотому кольцу».

В автобусе находились 45 человек, в том числе 38 детей. В результате аварии водитель автобуса и пятнадцать школьников в возрасте 14−17 лет были госпитализированы.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автобусу, двигавшемуся по главной дороге.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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