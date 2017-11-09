Четверг, 9 Ноября 2017 года
01:40:45 МСК

При падении автобуса с моста в Пакистане погибли 24 человека

Происшествия

Авария произошла в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана

Лахор, Пакистан, 9 ноября 2017, 01:26 — REGNUM  По меньшей мере 24 человека погибли и ещё десятки человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Пакистане, передаёт местный телеканал Dunya News.

Как сообщается, авария произошла в районе населённого пункта Талаганг северо-восточной провинции Пенджаб.

По невыясненным на данный момент причинам, автобус сорвался с моста в овраг. В салоне автобуса находились около 80 пассажиров.

В результате аварии 24 человека погибли на месте, ещё более 50 человек поучили ранения. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое.

На месте ДТП продолжают работать экстренные службы. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также: Туристический автобус с подданными Японии перевернулся в Турции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить