При падении автобуса с моста в Пакистане погибли 24 человека

Лахор, Пакистан, , 01:26 — REGNUM По меньшей мере 24 человека погибли и ещё десятки человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Пакистане, передаёт местный телеканал Dunya News.

Как сообщается, авария произошла в районе населённого пункта Талаганг северо-восточной провинции Пенджаб.

По невыясненным на данный момент причинам, автобус сорвался с моста в овраг. В салоне автобуса находились около 80 пассажиров.

В результате аварии 24 человека погибли на месте, ещё более 50 человек поучили ранения. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое.

На месте ДТП продолжают работать экстренные службы. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также: Туристический автобус с подданными Японии перевернулся в Турции