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Сели разрушили город на юго-западе Колумбии

Происшествия

С пострадавшими в Коринто встретился президент Хосе Мануэль Сантос

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Сели разрушили город на юго-западе Колумбии
Иллюстрация: Juanmanuelsantos.com
Хосе Мануэль Сантос

Богота, 9 ноября 2017, 00:50 — REGNUM  Не менее четырех человек погибли, 18 человек считаются пропавшими без вести после наводнения, селей и оползней в городе Коринто, передает Reuters.

Сообщается, что с пострадавшими в Коринто встретился президент Колумбии Хосе Мануэль Сантос. Глава государства пообещал помощь семьям погибших и пострадавших, а также заявил об обязательном участии государства в восстановлении города.

В настоящий момент в городе с численностью населения 30 тыс. жителей разрушено большинство объектов инфраструктуры. Пострадали дороги, линии электропередач. Разрушены некоторые дома.

7 ноября из-за большого количества осадков в колумбийской провинции Каука на город Коринто с Анд сошли сели — потоки увлекаемой водой грязи и мелких камней прошли по улицам, уносили за собой машины, деревья, домашних животных.

Накануне, за несколько дней до схода селей в Коринто, из провинции Каука было эвакуировано около 3000 человек из наиболее опасных районов.

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Оползни, лавины, сели

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