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Пожар в коллекторе здания СВР в Москве потушен

Происшествия

Два человека, которых пожар застал в коллекторе, спасены

Москва, 8 ноября 2017, 20:40 — REGNUM  Пожарные расчеты столичной службы МЧС ликвидировали пожар на техническом объекте Службы внешней разведки (СВР) в районе Ясенево, сообщил журналистам официальный представитель СВР полковник Сергей Иванов.

По словам Сергея Иванова, жертв и пострадавших нет. Пожарные присвоили этому возгоранию второй уровень сложности.

Ранее сообщалось, что в коллекторе, внутри которого было возгорание, находились двое людей, занимавшихся ремонтными работами. Оба они спасены.

Как сообщало ИА REGNUM, около 17:00 мск на юге Москвы в Ясенево в коллекторе комплекса административных зданий СВР начался пожар. Из-за этого было перекрыто движение по одной из полос на 38-м километре МКАД.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в коллекторе комплекса зданий СВР. Там могли находиться люди

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