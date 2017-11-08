В Ярославской области экскурсионный автобус с детьми попал в аварию

Ярославль, , 19:15 — REGNUM Вечером 8 ноября на автодороге М-8 «Москва-Архангельск» в Ярославской области в районе села Деболовское Ростовского района произошло столкновение грузовика и экскурсионного автобуса. В результате ДТП погибших нет, 13 человек получили травмы, среди них взрослые и дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском управлении СКР.

Автобус компании «Яроблтур» перевозил 38 детей и 5 взрослых. Часть пострадавших госпитализированы. Известно, что дети из Екатеринбурга, они совершали поездку по «Золотому кольцу». Автобус ехал из Москвы в сторону Ярославля. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Производство процессуальной проверки взято на контроль руководством следственного управления.