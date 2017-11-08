Пожар в коллекторе комплекса зданий СВР. Там могли находиться люди

Москва, , 18:56 — REGNUM В Москве на территории комплекса зданий Службы внешней разведки в районе Ясенево в коллекторе возник пожар, сообщает 8 ноября пресс-служба столичного управления МЧС России.

По некоторым данным, в горящем коллекторе могут быть люди. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, принимают меры для их спасения.

В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло на 38-м км МКАД. В столичном главке МЧС утверждают, что сил и технических средств вполне достаточно для устранения пожара.

Пожар горит в кабельном коллекторе под административным зданием. Ему присвоен второй уровень сложности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Москве на улице Складочной произошел пожар в бытовом помещении, на месте которого были обнаружены тела шести человек.

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