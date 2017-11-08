Среда, 8 Ноября 2017 года
19:37:32 МСК

Пожар в коллекторе комплекса зданий СВР. Там могли находиться люди

Происшествия

Возгорание произошло на одном из московских объектов Службы внешней разведки

Пожар в коллекторе комплекса зданий СВР. Там могли находиться люди
Tammy Sue
Пожар

Москва, 8 ноября 2017, 18:56 — REGNUM  В Москве на территории комплекса зданий Службы внешней разведки в районе Ясенево в коллекторе возник пожар, сообщает 8 ноября пресс-служба столичного управления МЧС России.

По некоторым данным, в горящем коллекторе могут быть люди. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, принимают меры для их спасения.

В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло на 38-м км МКАД. В столичном главке МЧС утверждают, что сил и технических средств вполне достаточно для устранения пожара.

Пожар горит в кабельном коллекторе под административным зданием. Ему присвоен второй уровень сложности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Москве на улице Складочной произошел пожар в бытовом помещении, на месте которого были обнаружены тела шести человек.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить