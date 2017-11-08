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Калининградские власти пока не вводят областной карантин из-за чумы свиней

Происшествия

Чиновники считают, что говорить о рисках для калининградской экономики преждевременно

Калининградские власти пока не вводят областной карантин из-за чумы свиней

Калининград, 8 ноября 2017, 18:37 — REGNUM  Говорить о рисках для калининградской экономики в связи с африканской чуме свиней преждевременно. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил региональный вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков, выступая на совещании по поводу первого выявленного в регионе вируса заболевания.

«Говорить о рисках для калининградской экономики в связи с АЧС преждевременно. Сейчас оперативно предпринимаются меры, чтобы не допустить распространения вируса за территорию неблагополучных районов области — таковыми сейчас являются Ладушкинский и Багратионовский городские округа, где были найдены инфицированные животные. В других районах карантин мы пока вводить не планируем», — сообщил чиновник.

Шендерюк-Жидков уточнил, что в случае обнаружения зараженных животных на территории частных фермерских хозяйств, будет изыматься всё поголовье.

«Меры компенсации для фермеров в такой ситуации сейчас разрабатываются в министерстве сельского хозяйства. В случае распространения вируса АЧС по территории области, мы бы рекомендовали частникам переориентироваться на другие виды животноводства», — сказал вице-премьер.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что 4 ноября при проведении лабораторных исследований проб от кабанов был выделен вирус африканской чумы свиней. Зверь был подстрелен на приграничной с Польшей территории охотхозяйств Багратионовского района.

Напомним, в соседних Польше и Литве африканская чума свиней поражает животных уже четвертый год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининградской области впервые выявлен вирус африканской чумы свиней

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Чума свиней
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