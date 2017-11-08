На Московском проспекте Петербурга найден крупнокалиберный снаряд

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Артиллерийский снаряд крупного калибра времен Великой Отечественной войны найден при реконструкции здания на Московском проспекте — одной из главных магистралей Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщила 8 ноября пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Место обнаружения снаяряда оцеплено, граждане удалены на безопасное расстояние. Боеприпас оставлен под охраной полиции в ожидании военных сапёров.

Сообщение о том, что во время земляных работ рабочие откопали ржавый предмет размером более 1 метра, похожий на снаряд, поступило 8 ноября около 16:10 от здания на Московском проспекте, 115. О странной находке сообщил прораб строительной организации.

На место прибыли взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

«Обследовав обнаруженный предмет, специалисты установили, что это бетонобойный снаряд от тяжелой гаубицы калибра 203 миллиметра времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии», — отметили в пресс-службе Главка Росгввардии.

Снаряд, выпущенный по Ленинграду, не взорвался при падении, и внутри его корпуса до сих пор находится разрывной заряд.

Военные сапёры должны вывезти снаряд на полигон для последующего уничтожения.