В Югре завершено расследование «новогоднего побоища» с участием полиции

Междуреченский , Югра, , 17:23 — REGNUM В Югре завершено расследование резонансного уголовного дела о драке с полицейской стрельбой и избиением правоохранителей в новогодние праздники в поселке Междуреченский Кондинского района. Обвинение выдвинуто против группы молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что утром 1 января 2017 года в поселке Междуреченский обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе конфликта избили женщину и трех мужчин.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники ППС, молодые люди оказали правоохранителям сопротивление. Не останавливали драчунов и предупредительные выстрелы в воздух. Кроме того, трое из разбушевавшихся молодчиков силой затащили одного из полицейских в свой автомобиль. По ходу движения по поселку они останавливались, вытаскивали из машины и избивали стража порядка. Сотрудник полиции был освобожден спустя некоторое время нарядом ППС, прибывшим на помощь.

Двум полицейским были нанесены телесные повреждения в виде открытых ран головы, перелома большеберцовой кости, закрытого перелома малоберцовой кости, закрытой черепно-мозговой травмы, повреждения глазного яблока, ушибов и кровоподтеков в области лица и другие. Одному из сотрудников полиции был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые являются безработными. Среди них обнаружились ранее судимые.

«Было установлено, что двое обвиняемых, объединившись в преступную группу, с 2015 года под угрозой уничтожения имущества и с применением насилия, вымогали денежные средства у предпринимателей за право ведения бизнеса на территории Кондинского района. Кроме этого установлено, что они принуждали сироту, получавшего социальную пенсию, оформлять кредиты и передавать им полученные в банке денежные средства, а также обманным путем завладели его мобильным телефоном», — дополняет ранее опубликованные факты пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Отмечается, что четверо из шести обвиняемых заключены под стражу. Все они признают свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Добавим, что ранее родственники обвиняемых обращались в средства массовой информации за помощью, утверждая, что из молодых людей выбиваются показания силой, их держат в подвале и запрещают свидания.

По версии защиты обвиняемых, ночью на 1 января 2017 ода драка в Междуреченском вспыхнула из-за словесного спора между двумя группами, одна из которых состояла из бывших полицейских. Экс-силовики вызвали на подмогу действующих сотрудников полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы не стали церемониться с противниками товарищей, поэтому обвиняемые засунули стрелявшего правоохранителя в багажник автомобиля.

Сейчас шестеро жителей Кондинского района обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ — в побоях, в незаконном лишении свободы с применением насилия, мошенничестве, вымогательстве, применении насилия и прочем. Всего им инкриминируется 22 преступных эпизода.

Читайте ранее в этом сюжете: «Такой разгул недопустим!»: Жители Югры заявляют о пытках в ИВС