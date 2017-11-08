Автобус с пассажирами в Чувашии протаранил восемь машин

Чебоксары, , 16:22 — REGNUM Крупная авария произошла в центре Чебоксар сегодня, 8 ноября. Пассажирский автобус протаранил восемь легковых автомобилей. По официальным данным, пострадавших нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авария произошла на Московском мосту. По данным полиции, за рулем автобуса находился 23-летний житель Чебоксар. Автобус 12-го маршрута, в салоне которого находилось пять пассажиров, протаранил восемь легковых автомобилей.

«По словам водителя, у транспортного средства неожиданно отказали тормоза, что якобы и стало причиной ДТП. Все участники происшествия освидетельствованы, состояние опьянения ни у кого не выявлено. Обстоятельства выясняются», — говорят в МВД по Чувашии.

В минтрансе республики заявляют обратное:

«Автобус перед рейсом прошел технический осмотр и вышел на линию в исправном состоянии, что подтверждено отметкой в путевом листе».

По информации очевидца (пассажира автобуса), скорость автобуса была небольшой, водитель автобуса пытался предотвратить столкновение и остановить автобус.

«За несколько секунд до ДТП водитель успел предупредить пассажиров о возможном ДТП, попросил крепче держаться. Его действия привели к отсутствию пострадавших в автобусе», — считают в полиции.

Напомним, что ранее в Чувашии произошло резонансное ДТП с участием подростков. 25 октября в Чебоксарах 16-летний подросток на «Жигулях» с крадеными номерами врезался в грузовик, в результате один несовершеннолетний погиб. Ещё пятеро получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

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