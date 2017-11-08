Среда, 8 Ноября 2017 года
16:34:47 МСК

В Турции из-за взрыва погибли пять рабочих лакокрасочной фабрики

Происшествия

Взорвавшийся котел вызвал обрушение здания фабрики

Анкара, 8 ноября 2017, 16:00 — REGNUM  По меньшей мере пятеро рабочих погибли и еще четыре были ранены в результате взрыва парогенератора на лакокрасочной фабрике в Турции, передает 8 ноября издание Hürriyet со ссылкой на губернатора провинции Бурса Изеттин Кюсюка.

Инцидент произошел на фабрике в районе Гюрсу. Взрыв парогенератора привел к обрушению здания.

К месту трагедии были направлены несколько спасательных команд. Сообщается, что работы по разбору завалов и спасению пострадавших продолжаются.

Читайте также: От взрыва полицейского автобуса в Турции пострадали не менее 18 человек

Ранее в Турции на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, который унес, по меньшей мере, жизни четырех рабочих.

Чиновники сообщили, что, несчастный случай произошел из-за высокого давления газа в котле, который долгое время не использовался.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Турции привел к гибели людей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить