В Турции из-за взрыва погибли пять рабочих лакокрасочной фабрики

Анкара, , 16:00 — REGNUM По меньшей мере пятеро рабочих погибли и еще четыре были ранены в результате взрыва парогенератора на лакокрасочной фабрике в Турции, передает 8 ноября издание Hürriyet со ссылкой на губернатора провинции Бурса Изеттин Кюсюка.

Инцидент произошел на фабрике в районе Гюрсу. Взрыв парогенератора привел к обрушению здания.

К месту трагедии были направлены несколько спасательных команд. Сообщается, что работы по разбору завалов и спасению пострадавших продолжаются.

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Ранее в Турции на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, который унес, по меньшей мере, жизни четырех рабочих.

Чиновники сообщили, что, несчастный случай произошел из-за высокого давления газа в котле, который долгое время не использовался.

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