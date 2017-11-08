Владимир: детей, пострадавших от взрыва газа, направили в Нижний Новгород

Владимир, , 14:41 — REGNUM Дети, пострадавшие в результате взрыва газового баллона в селе Молодилово Петушинского района Владимирской области, 8 ноября были отправлены в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр министерства здравоохранения РФ, который находится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона. Дети были госпитализированы на реанимобилях в сопровождении бригады реаниматологов.

Взрыв газового баллона произошел 7 ноября. В результате пострадали четверо подростков от 14 до 17 лет. Все они были направлены в местную больницу. У одного из пострадавших — ожог 30% кожи. Он был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу.

Ряд источников сообщал, что, по данным на утро 8 ноября, двое детей ждали транспортировку в Нижний Новгород, ситуация с остальными была непонятной.

«Информация о том, что дети долгое время оставались без адекватной медицинской помощи, распространяемая в некоторых социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе департамента в ответ на публикации в мессенджерах.

Между тем, как сообщает телекомпания «Губерния-33» со ссылкой на источники в СУ СК РФ по Владимирской области, 8 ноября СКР намерен инициировать передачу материалов из производства МВД в СКР.

«Дом снабжен газовыми баллонами, который глава семейства приобретал всегда в одном и том же месте, никогда не было нареканий по качеству. Возможно, что-то связано с неисправностью технического оборудования. Окончательный ответ о причинах возникновения пожара может дать только пожаро-техническая экспертиза, которая назначена и проводится», — цитирует издание старшего помощника руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирину Минину.