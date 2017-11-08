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В РФ ликвидировано 10 ячеек террористических организаций

Происшествия

При проверке строек, рынков

В РФ ликвидировано 10 ячеек террористических организаций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористическая организация

Москва, 8 ноября 2017, 14:14 — REGNUM  В России МВД ликвидировало десять ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Только в апреле-мае 2017 года (проверены) 170 тыс. объектов временного проживания мигрантов, почти 100 тыс. строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг. В результате было ликвидировано десять ячеек международных террористических организаций», — сказал Колокольцев.

По его словам, «большая часть иностранной рабочей силы прибывает к нам из Центральной Азии, именно в этой среде зачастую выявляются лица, разделяющие идеологии радикального ислама, они являются лёгкой целью для вербовщиков международных террористических организаций».

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«Правительственный час» в ГД главы МВД В. Колокольцева

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