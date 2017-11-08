Колокольцев заявил о росте межнациональной напряженности в ряде регионов

Москва, , 12:57 — REGNUM Министр внутренних дел Владимир Колокольцев констатировал снижение числа преступлений, совершенными мигрантами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«В 2017 году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось почти на 9%. В общей массиве их удельный вес не превышает 4%», — привел он данные в Госдуме.

«Вместе с тем с высокой концентрацией приезжих, но в отдельных регионах возникают угрозы нарастания межнациональной напряженности», — указал министр.

В качестве примера он привел массовую драку на стройке жилищного комплекса «Бунинские луга» в Новой Москве с участием 40 мигрантов из Армении и Таджикистана.