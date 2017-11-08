Среда, 8 Ноября 2017 года
13:35:34 МСК

Автомобиль с туристами из России атаковали в Тбилиси

Происшествия

ЧП произошло около парка на горе Мтацминда

Тбилиси, 8 ноября 2017, 12:29 — REGNUM  В Тбилиси местные жители атаковали легковой автомобиль, в котором находились российские туристы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на грузинские СМИ.

ЧП произошло около парка на горе Мтацминда. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Хулиганы нанесли повреждения машине — разбитыми оказались заднее и боковые стекла», — передает вещатель.

Участников конфликта, задержанных на месте происшествия, доставили в отделение полиции.

По факту инцидента проводится проверка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить