Автомобиль с туристами из России атаковали в Тбилиси

Тбилиси, , 12:29 — REGNUM В Тбилиси местные жители атаковали легковой автомобиль, в котором находились российские туристы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на грузинские СМИ.

ЧП произошло около парка на горе Мтацминда. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Хулиганы нанесли повреждения машине — разбитыми оказались заднее и боковые стекла», — передает вещатель.

Участников конфликта, задержанных на месте происшествия, доставили в отделение полиции.

По факту инцидента проводится проверка.