В Саратове рухнул жилой дом, не внесенный в списки аварийных

Саратов, , 12:30 — REGNUM В центре Саратова в жилом доме № 15 на улице Рамаева произошло обрушение кирпичной кладки одной из наружных стен. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Волжского района, здание является выявленным объектом культурного наследия, опасности для жильцов нет.

«Многоквартирный жилой дом № 15 построен в 1907 году, — пояснили в районной администрации. — В результате обрушения пострадавших нет. Дом деревянный, одноэтажный, его стены обложены кирпичом. Там находятся три жилых помещения, два из которых в муниципальной собственности. Каждое из трех помещений имеет отдельный вход. В доме зарегистрировано 13 человек, из которых трое — несовершеннолетние. Данный дом аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признан. Граждане с данным вопросом в администрацию района не обращались».

По словам чиновников, дом является выявленным объектом культурного наследия. При этом он не находится под управлением управляющей компании. Любые ремонтные работы на памятниках культуры могут проводиться только специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение такого вида работ, после изготовления проектной документации, согласованной с министерством культуры Саратовской области, отметили в районной администрации.

По информации спасателей завал опасности для людей не представляет. Газовая служба установила, что газовое оборудование находится в удовлетворительном состоянии и может эксплуатироваться.

«Администрацией района проработан вопрос со специализированной организацией ООО «Каркас» о проведении экспресс-анализа и предоставления сметы на выполнение работ по восстановлению обрушившейся стены. В ближайшие пару дней будет произведен совместный выезд на место с участием представителей администрации района и специализированной организации для проведения обследования. По итогам заключения о состоянии основных строительных конструкций здания будут приняты дальнейшие решения по отношению к данному дому: либо о признании его аварийным и подлежащим реконструкции, так как он является памятником культурного наследия и не может быть снесен, либо о восстановлении обрушившейся стены», — сообщили в администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года Саратовское облправительство разработало поправки в федеральный закон об объектах культурного наследия России, цель которых — упростить процедуру включения выявленных объектов в реестр за счет отмены экспертизы. Саратовские чиновники полагают, что достаточно будет рассмотреть вопрос на научно-методическом совете. В регионе находится свыше 5 тыс. объектов культурного наследия, из них 960 уже внесены в госреестр, 4351 имеют статус выявленных.

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